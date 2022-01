Incendio su tetto Rsa, sfollati 15 anziani

Paura nella notte per un incendio che si è sviluppato sul tetto della residenza per anziani Stella, una comunità alloggio gestita da privati, nel centro di Sarzana. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria. Gli ospiti, 15, tutti illesi, sono stati sfollati e portati in altre strutture. Le camere degli ospiti non hanno subito danni, ma l'edificio è stato dichiarato inagibile.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, che in poco tempo hanno spento l'incendio, mentre i carabinieri hanno coordinato le operazioni per far uscire in sicurezza gli ospiti dalla struttura. Sul posto anche la sindaca Ponzanelli che, insieme all'assessore Torri, ha gestito il ricollocamento degli ospiti in altre due strutture della città. L'intervento antincendio è stato gestito da sei squadre dei Vigili del fuoco, mentre il personale sanitario della residenza trasferivano gli ospiti del piano superiore a quello inferiore Sul posto oltre ai carabinieri di Sarzana e Arcola sono intervenuti, agenti del commissariato di polizia di Sarzana e volontari della pubblica assistenza con le ambulanze, uomini della Protezione civile L'opera dei Vigili del Fuoco, terminata la fase di spegnimento, è proseguita con la verifica, eseguita anche con l'ausilio della termocamera, della struttura e degli edifici confinanti.

Saranno tutti trasferiti in un hotel sulla costa, a Marinella di Sarzana, i quindici ospiti della residenza per anziani 'Stella" resa inagibile da un incendio la scorsa notte. Grazie all'interessamento di Asl e del Comune di Sarzana, in poche ore è stata trovata una soluzione per riunire il gruppo di anziani sfollati e divisi tra due distinte strutture ricettive, nelle ore seguenti l'incidente. "Ci sono state prospettate diverse soluzioni - ha detto la responsabile della struttura, Fiammetta Rossi - e tra tutte ho scelto quella di Marinella. Ai miei "vecchietti" ho detto: viviamola come una gita al mare".

"Insieme ai carabinieri, e con il supporto di Asl5 per tutti gli aspetti sociosanitari, abbiamo trovato una sistemazione per la notte - ha detto Ponzanelli -. Da stasera si ritroveranno tutti insieme nella stessa struttura sul mare e sotto la stretta supervisione dei nostri servizi sociali, dell'azienda sanitaria e dei gestori della struttura. È stata una brutta notte, ma per fortuna si è risolta soltanto in un grosso spavento"