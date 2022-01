Festa Torino a Marassi, battuta 2-1 la Samp

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - Successo del Torino che a Marassi supera 2-1 in rimonta la Sampdoria. I blucerchiati erano passati in vantaggio al 18' del primo tempo con Caputo, al 27' Singo rimette in corsa il Toro, che al 22' della ripresa ribalta il match con Praet. Occasione per Quagliarella che manca il gol del pari. Per la Sampdoria si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quella di Napoli e quella identica subita in casa contro il Cagliari (1-2, anche in questo caso dopo essere stata in vantaggio). I pochi tifosi blucerchiati (poco più di 2000) hanno fischiato giocatori e tecnico. La squadra è apparsa senza una idea di gioco e non in grado di gestire il vantaggio.