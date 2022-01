Sanremo: Zanicchi, torno forse anche per riprendermi un premio

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Ricordi di Sanremo, il Festival vinto nel 1974, con Ciao Cara Come Stai? Questo è l'unico premio che mi rimane, gli altri due mi son stati rubati purtroppo. Forse torno a Sanremo anche per questo, per riprenderne almeno uno!". Iva Zanicchi è pronta a calcare di nuovo il palco dell'Ariston portando in gara al festival numero 72 Voglio amarti, dopo le vittorie nel 1967 con Non pensare a me (cantata con Claudio Villa), nel 1969 con Zingara e nel 1974 appunto con Ciao cara come stai. Delle tre 'statuette', con il leone rampante e la palma, all'artista ne resta solo una che mostra in un post su Facebook. "Ovviamente scherzo - aggiunge - non vedo l'ora di salire sul palco e farvi sentire la nuova canzone, questo è ciò che conta. A presto e un bacio a tutti", conclude tra emoticon a forma di cuoricini e baci. (ANSA).