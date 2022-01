Covid: crescono ricoveri, 21 morti, oltre 50 mila positivi

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - Torna a crescere il numero degli ospedalizzati per covid in Liguria e il virus causa 21 decessi, la maggior parte avvenuti nei giorni scorsi ma registrati solo oggi. Tra questi c'è un uomo di 56 anni, morto all'ospedale di Sanremo. Attualmente i positivi in Liguria sono 51149, 1985 più di ieri. Gli ospedalizzati sono 734, 18 più di ieri. Tra questi 43 sono in terapia intensiva (33 non sono vaccinati), ieri ce ne erano 40. L'aumento più consistente dei ricoveri è nell'area genovese con 14 ospedalizzati in più al Villa Scassi a cui si aggiungono due casi al pediatrico Gaslini dove i malati sono adesso 19 con uno in terapia intensiva.

Dei 21 decessi, 12 sono avvenuti a Ponente, 6 negli ospedali genovesi e 3 a Sarzana. I morti avevano un'età compresa tra i 56 e i 93 anni. Da inizio pandemia i morti sono 4715. I guariti nelle ultime 24 ore sono 3432.

I nuovi positivi sono 5438, emersi da 31505 tra tamponi molecolari e test antigenici rapidi. Il tasso di positività è del 17,26%. I nuovi contagi sono 2740 nell'area di Genova, 896 nel Savonese, 756 nell'Imperiese, 584 nello Spezzino, 436 nel Tigullio e 26 non sono residenti in regione. In isolamento domiciliare ci sono 23963 persone, 1943 in più, e in sorveglianza attiva ce ne sono 12083, erano 11465.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte18205 vaccinazioni: 2039 prime dosi, 1061 richiami e 15105 dosi booster. E' stato superato il milione di seconde dosi: sono 1.000.611.

Toti: "Liguria resta gialla"

"La Liguria rimane in zona gialla anche per la prossima settimana". Lo annuncia il governatore Giovanni Toti. "I dati confermano che da una settimana circa gli accessi in ospedale sono sostanzialmente stabili così come il numero di pazienti nelle terapie intensive".

Dal 19 gennaio vaccinazioni senza prenotazione per chi ha green pass in scadenza

Dal 19 gennaio i liguri con il green pass in scadenza nei sette giorni successivi potranno ricevere la terza dose di vaccino anti covid in linee ad accesso diretto senza prenotazione aperte in almeno un hub per ogni Asl. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto di aggiornamento sulla pandemia. "Questo perché c'è stato un limitato spazio di tempo per prenotarsi con l'accorciamento della durata del green pass - motiva Toti - Le linee vaccinali in Liguria sono arrivate a oltre 100 mila dosi alla settimana, come promesso stiamo somministrando tutto quello che ci viene consegnato".

Questi i punti vaccinali dove saranno attivate linee dedicate ad accesso diretto per la vaccinazione legata alla scadenza del green pass.

Asl1 - hub Arma di Taggia (da lunedì a sabato dalle 9 alle 18); Palasalute di Imperia (da lunedì a sabato dalle 14 alla 20); hub di Camporosso (da lunedì a sabato dalle 14 alle 20); ospedale di Bordighera nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 gennaio (dalle 8 alle 20).

Asl2 - Palacrociere di Savona (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Asl3 - hub Casa della Salute Torre MSC San Benigno (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18); Sala Chiamata del Porto (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18); Teatro della Gioventù (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Asl4 - hub di Chiavari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Asl5 - hub di Sarzana (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

La Regione pensa a reparti 'buffer' per curare i pazienti covid non ricoverati per il virus

La Regione Liguria sta valutando l'apertura di "reparti buffer covid" negli ospedali per curare "il 30% di pazienti positivi che si recano in ospedale non per i sintomi del covid ma per cause che non sono neppure lontanamente inerenti al covid". Lo spiega il presidente della Regione Giovanni Toti. L'obiettivo è alleggerire la pressione sui reparti di malattie infettive ed iniziare a "riorganizzare il sistema sanitario alla variante Omicron", arrivata ormai in Liguria all'80% dei contagi. "Immaginiamo un modello simile all'intensità di cura che organizzano alcuni ospedali come l'Humanitas, - spiega Toti - con pazienti con specialità diverse che a seconda del livello di gravità finiscono in un piano dell'ospedale dove il professionista si reca a visitare il paziente positivo ricoverato non per i sintomi del covid, dove l'oculista, l'ortopedico o l'ematologo possa curarlo. E' certo che oggi su 700 ricoverati covid negli ospedali della Liguria, 300 sono positivi ma non sarebbero in ospedale se non gli fosse occorso qualche altra cosa", sottolinea.