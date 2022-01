Coletta, troveremo la compatibilità tra Sanremo e Quirinale

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Il Tg1 seguirà votazione e scrutinio per il presidente della Repubblica a partire dal 23 gennaio, andremo avanti fino alla nomina. Il festival di Sanremo partirà il 1 febbraio: ci auguriamo tutti che per quella data avremo il nuovo presidente della Repubblica. Nell'eventualità che si andasse avanti, troveremo la compatibilità tra i due eventi".

Così il direttore di Rai1 Stefano Coletta sulla possibilità che il voto per il Quirinale e il festival possano sovrapporsi nella programmazione Rai. (ANSA).