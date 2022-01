Chiavari, via a lavori per teatro all'aperto di Villa Rocca

(ANSA) - CHIAVARI, 14 GEN - Sono iniziati i lavori all'interno del parco di Villa Rocca, a Chiavari, per la realizzazione di un teatro all'aperto immerso nel verde. 370 posti a sedere, distribuiti lungo 12 file, sviluppati su 240 metri lineari, per un teatro di ispirazione ottocentesca che nascerà nel cuore della città.

"Si procederà in primo luogo con gli scavi - ha detto il presidente del Consiglio comunale Antonio Segalerba -, eseguiti con le dovute distanze dagli alberi e dalle loro radici, per installare le gradinate. Le sedute verranno realizzate interamente in terre armate, uno specifico materiale che garantirà una buona integrazione con il contesto naturale, a basso impatto visivo, per un investimento totale pari a 260 mila euro. Un teatro unico che potrà essere utilizzato per spettacoli di intrattenimento, di teatro e per serate di cinema all'aperto".

Attorno al palco verranno piantate siepi di alloro che diventeranno le quinte naturali del teatro, come accadeva nelle ville dei giardini all'italiana a partire dal XVIII secolo. Per limitare i disagi causati dall'allestimento del cantiere è stata collocata una rampa antiscivolo provvisoria che permette di accedere al parcheggio adiacente all'asilo e al polo scolastico delle Mazzini.