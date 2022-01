Amadeus, Fiorello a Sanremo? Magari, i Maneskin non so

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Fiorello? Ma magari". Amadeus continua a non sciogliere la riserva sulla presenza o meno all'Ariston dell'amico Fiore, con lui nelle due edizioni precedenti del Festival. Durante la giornata dedicata agli ascolti per la stampa dei brani in gara a Sanremo, il direttore artistico non si è sbilanciato sugli ospiti che potrebbero arrivare al festival, tra i quali si fanno i nomi di Marco Mengoni, Laura Pausini, Ultimo.

"Parlo solo di chi c'è al 100%. Per gli amici le porte non sono aperte, ma spalancate - ha detto riferendosi a Fiorello -.

I vincitori dell'anno scorso Maneskin? Non lo so, speriamo, magari. Darò comunicazioni quando saranno ufficiali al 100%". Non esclude l'ipotesi di avere, come in passato, qualche ospite sportivo: "Potrebbe accadere, non è detto che sia una stella del presente, ma magari del passato. Ho affetto per lo sport". Ama ha anche ricordato la presenza due anni fa di Novak Djokovic, oggi nell'occhio del ciclone, "quando eravamo senza pensieri". (ANSA).