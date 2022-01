Droga: Gdf Savona sequestra 40 kg hashish, due arresti

(ANSA) - SAVONA, 13 GEN - Due arresti e un obbligo di dimora nell'ambito di una inchiesta della guardia di finanza di Savona che ha scoperto un giro di spaccio. I militari hanno anche sequestrato 40 chili di hashish. In manette sono finiti due marocchini.

Le misure, disposte dal giudice per le indagini preliminare, nascono da una precedente inchiesta che aveva già portato a maggio all'arresto di 11 persone, egiziane e marocchine. Le indagini hanno permesso di documentare numerose cessioni di droga.

In particolare, in una occasione i finanzieri hanno scoperto la vendita di oltre due chili di fumo nel comune di Varazze (SV) effettuata dai due marocchini. A luglio sono stati sequestrati circa 50 grammi a un terzo indagato: la droga era diretta al carcere di Marassi per rifornire alcuni connazionali.

Gli indagati, hanno tra i trenta e i cinquanta anni. Secondo gli inquirenti, la droga avrebbe fruttato oltre 35 mila euro. I finanzieri hanno anche perquisito le case dei tre, tra le province di Genova e Savona: in una di queste sono stati trovati i 40 chili di hashish, dentro un sacco di juta usato per il trasporto della droga tramite barche provenienti dalle coste del Nord Africa. (ANSA).