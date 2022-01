Casa: prezzi fermi, domanda in aumento in Liguria nel 2021

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Per comprare casa in Liguria nel 2021 sono stati chiesti mediamente 2.512 euro al metro quadrato (+0,1% rispetto al 2020), mentre per affittarla 9 euro al metro quadrato (+2,7% rispetto all'anno precedente). Lo rileva l'osservatorio annuale sul settore residenziale curato da Immobiliare Insights.

Per quanto riguarda il capitolo prezzi, tutti i capoluoghi e le loro province sono accomunate da un trend di stabilità dei prezzi, con poche eccezioni. In particolare va segnalata la città di Genova, che ha perso il 2,4% del valore immobiliare in un anno e si conferma la più economica per comprare casa con i suoi 1.534 euro al metro quadrato, rispetto ai 2.836 euro della provincia genovese. Ha perso poco più del 4% la provincia di La Spezia attestandosi a 2.443 euro rispetto ai 1.877 della città, mentre guadagna il 3% quella di Savona a 3.775 euro rispetto ai 1.885 del Comune. I prezzi richiesti nel Comune di Imperia durante il 2021 arrivano a 2.031 (+0,9% rispetto al 2020), nella provincia a 2.845 euro (+0,2%).

"La domanda di immobili in vendita è aumentata del 3,3% rispetto al 2020 a fronte di costi medi rimasti fermi (+0,1%) mentre è cresciuto dell'8,6% l'interesse per le locazioni, settore molto provato dalla pandemia, con canoni medi in salita del 2,7% in confronto a un anno fa", evidenzia Immobiliare.it (ANSA).