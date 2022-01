Vaccini: prima dose over 50, in Liguria 1855 dosi in due giorni

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Sono stati 1855 i liguri over 50 che il 10 e l'11 gennaio si sono recati negli hub vaccinali per ricevere la prima dose di vaccino. Dal 10 è scattata l'obbligatorietà della vaccinazione anticovid 19 per gli over 50.

Nell'area genovese sono stati 809, ma spicca il dato del Savonese dove gli over 50 che si sono fatti vaccinare sono stati 452, 231 sono stati vaccinati nell'Imperiese, zona della Liguria dove c'è il minor numero di vaccinati e dove da settimane il sistema sanitario è sotto pressione e il numero dei contagi è assai elevato. Sono state 218 le vaccinazioni di over 50 nello Spezzino e 145 nel Tigullio (ANSA).