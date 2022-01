Milano-Zoagli in Vespa per fare isolamento al mare, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Per passare la quarantena ha cercato di raggiugere, a bordo della sua Vespa, la seconda casa al mare a Zoagli. Ma l'uomo, 48 anni residente a Milano, è stato fermato dai carabinieri durante un controllo e denunciato per epidemia colposa. I militari della compagnia di Santa Margherita dopo la denuncia lo hanno scortato fino alla casa dove doveva rimanere in isolamento. (ANSA).