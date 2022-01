Covid: Toti, in una settimana 10 mila prime dosi

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - "Nell'ultima settimana, dal 5 all'11 gennaio, sono ben 10.329 le prime dosi di vaccino somministrate, di cui oltre 3300 andate a cittadini sopra i 50 anni di età. Sono invece 8.570 le prenotazioni per ricevere la prima dose per gli over 12. Per quanto riguarda la fascia tra i 5 e gli 11 anni, sono oltre 21 mila i prenotati e oltre 10 mila le persone già vaccinate". Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

"Oggi alle 18 sul portale regionale prenotovaccino.regione.liguria.it, sono partite le prenotazioni per la dose booster relativa alla fascia tra i 12 e i 15 anni.

Nella prima mezz'ora sono state oltre 2300. Domani mattina alle 8 sarà possibile prenotarsi anche tramite tutti gli altri usuali canali. Le prime vaccinazioni saranno somministrate già da domani", dice Toti. (ANSA).