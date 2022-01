Covid: positivi su navi Msc chiederanno danni a compagnia

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Una richiesta di risarcimento danni e richieste di rimborso o riduzione del prezzo della crociera.

E' quanto faranno alcuni passeggeri della Msc Grandiosa, Fantasia e Virtuosa dopo i casi di positività Covid a bordo delle navi la scorsa settimana. Lo annuncia l'associazione Codici a cui si sono rivolti al momento circa 80 passeggeri.

Dalla Grandiosa, il 4 gennaio, erano stati fatti sbarcare 150 passeggeri positivi mentre era ormeggiata a Genova. Sempre a Genova, due giorni dopo, erano stati fatti scendere in circa 50.

La Virtuosa ha chiuso la crociera domenica negli Emirati Arabi: secondo l'associazione sarebbero state cancellate la maggior parte delle tappe e sarebbe stato vietato ai passeggeri di scendere a terra.

"Stiamo ricevendo decine e decine di segnalazioni - spiega l'avvocato Stefano Gallotta, responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici - e il filo conduttore è lo stravolgimento della vacanza determinato dai focolaio scoppiati a bordo. Alla paura per i contagi si sono sommati i disagi provocati dal drastico cambio di programma delle crociere. In occasione delle tappe di Genova e Civitavecchia non è stato possibile lasciare la nave, a Palermo è stata organizzata solo un'escursione in pullman senza poter scendere, a Malta le autorità non hanno accettato la nave a causa del focolaio Covid a bordo e la situazione non è di certo migliorata in occasione degli ultimi scali".

L'associazione presenterà le richieste di risarcimento a Napoli e Ginevra, sedi legali di Msc crociere spa e di Msc sa, sia per chi ha scelto di rinunciare alla vacanza, temendo per la propria salute, sia per chi è partito, convinto dalle rassicurazioni fornite dalla compagnia "che ha negato i rimborsi o gli sconti sostenendo che il viaggio fosse sicuro" (ANSA).