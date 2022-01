Scuola recitazione 'Mariangela Melato', via a anno accademico

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Con una cerimonia nel foyer del Teatro Ivo Chiesa è stato inaugurato il nuovo Anno Accademico della Scuola di Recitazione Mariangela Melato del Teatro Nazionale di Genova. A fianco del presidente del Teatro Alessandro Giglio, del direttore Davide Livermore e della direttrice didattica della Scuola Elisabetta Pozzi, erano Ilaria Cavo, assessore regionale alla Cultura e la prorettrice vicaria dell'Università di Genova Nicoletta Dacrema. Sono 13 i nuovi allievi di età compresa tra i 19 e i 26 anni, provenienti da tutta Italia, da Roma a Milano, da Napoli a Teramo, dal Trentino alla Sicilia, dalla Toscana alla Puglia, inclusi due liguri che hanno superato le tre diverse fasi di selezioneche si sono svolte dal 15 novembre al 12 dicembre 2021. Sostenuto da Regione Liguria, il Corso di Alta Formazione per Attore da quest'anno si svolge in convenzione con l'Università di Genova. "il Teatro è un luogo dove la dialettica e il confronto non si arrestano mai ed è anche un esercizio spirituale, che si può svolgere solo in un totale abbandono di sé e ponendosi continuamente nuove sfide" ha detto Pozzi.

"Tra gli obiettivi principali del Teatro Nazionale di Genova - ha aggiunto Livernore - c'è la formazione e l'affermazione del lavoro dell'attore: dobbiamo dire che fare l'attore è importante per la società e che è un mestiere che richiede arte, studio, dedizione". Cavo ha sottolineato che da sempre Regione Liguria è a fianco della Scuola: "questa volta, con fondi propri ha reso possibile l'istituzione del nuovo biennio e ha sostenuto la masterclass di quello precedente. Abbiamo inoltre promosso l'accordo con UniGe che offre agli allievi attori alcuni corsi specifici e la possibilità di acquisire crediti formativi".

