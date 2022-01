Sarzana,dopo 10 anni balaustre in metallo su ponte su Calcandola

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 GEN - Addio alle balaustre in legno attorno al ponte sul torrente Calcandola a Sarzana. Da questa mattina sono state sostituite definitivamente da nuovi manufatti in metallo, già previsti nel 2012 ma, da allora, mai installati.

L'intervento è costato 20mila euro, finanziato con fondi reperiti dal Comune di Sarzana partecipando ad un bando del Ministero delle Infrastrutture che ha portato alla cittadina della Val di Magra un totale di oltre 2 milioni e 500 mila euro per la messa in sicurezza del territorio.

Il resto della cifra sarà utilizzato per la demolizione e ricostruzione del Ponte di via Falcinello, la messa in sicurezza delle frane sulla via Panoramica alla Fortezza e di via Prulla, il rifacimento della passerella di Battifollo e l'efficientamento della scuola di Nave.

"Partecipare a bandi pubblici - le parole dell'assessora ai lavori pubblici Barbara Campi- è importante non solo perché ci consente di accedere a fondi per realizzare grandi opere, ma anche per dare concretezza e attuazione alle grandi e piccole incompiute che spesso concorrono a garantire la sicurezza e la manutenzione che il territorio sarzanese attende da anni".

(ANSA).