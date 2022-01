Quirinale: Toti, Medusei e Rossetti delegati Consiglio Liguria

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei (Lega) e il consigliere regionale Sergio Rossetti (Pd) sono i tre delegati del Consiglio regionale della Liguria a partecipare al voto per il presidente della Repubblica. Lo ha deciso l'assemblea con un voto a scrutinio segreto e doppia preferenza nel quale l'opposizione si è spaccata. Toti e Medusei hanno ottenuto 17 voti ciascuno, Rossetti 8 voti (probabilmente Pd e Lista Sansa), mentre il capogruppo M5S Fabio Tosi è stato il primo dei non eletti con 3 voti (probabilmente Linea Condivisa e M5S). Erano 28 su 31 i consiglieri presenti, assenti per motivi personali i consiglieri Roberto Centi (Lista Sansa), Stefano Mai (Lega) e Angelo Vaccarezza (Lista Toti Liguria).

Febbrili le trattative all'interno del Pd prima d'inizio seduta poi la decisione di convergere sulla candidatura di Rossetti vista "la sua esperienza e il lungo percorso politico", ha motivato il capogruppo Pd Luca Garibaldi.

"Candido il capogruppo M5S Fabio Tosi, che penso che sia al di fuori dalle polemiche, l'unica persona che abbia un profilo adeguato a poter rappresentare il Consiglio regionale per quanto riguarda l'opposizione", ha detto il capogruppo di Linea Condivisa Giovanni Pastorino (ANSA).