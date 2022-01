Fincantieri:via a produzione 1/o sottomarino Marina Militare

(ANSA) - TRIESTE, 11 GEN - Nello stabilimento di Muggiano (La Spezia) ha preso oggi inizio l'attività produttiva per il primo dei 2 sottomarini di nuova generazione relativi al programma di acquisizione U212NFS (Near Future Submarine) della Marina Militare italiana. Lo rende noto Fincantieri in un comunicato precisando che il programma prevede anche service support, opzione per ulteriori 2 unità e realizzazione del Training Center, ed è gestito da OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation sur l'Armement, l'organizzazione internazionale di cooperazione per gli armamenti).

Il progetto è un'evoluzione del programma U212A, condotto con i tedeschi di Thyssenkrupp Marine Systems, che ha portato alla realizzazione di 4 sottomarini per l'Italia - "Todaro", "Scirè", "Venuti" e "Romei", consegnati da Fincantieri tra 2006 e 2017 - e di 6 per la Germania. Questi battelli a propulsione air independent, per il loro contenuto tecnologico, secondo gli esperti hanno spostato gli equilibri tra unità nucleari e convenzionali creatisi nel dopoguerra. Il programma U212NFS prevede le prime due consegne nel 2027 e 2029 ed è stato elaborato per garantire capacità di sorveglianza e controllo degli spazi subacquei, anche in considerazione del termine della vita operativa delle 4 unità della classe "Sauro" in servizio.

Sarà potenziata la presenza a bordo di componentistica sviluppata dall'industria nazionale.

Ai compiti militari dei sottomarini si aggiungono quelli per la libertà di navigazione, antipirateria, sicurezza delle vie di approvvigionamento energetico e flusso dati, lotta al terrorismo, salvaguardia delle infrastrutture marittime.