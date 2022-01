Covid: al lavoro nonostante quarantena, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Alla guida del suo furgone nonostante fosse in quarantena per il Covid. Lo hanno scoperto i carabinieri impegnati in un controllo del territorio. L'uomo, 45 anni, è stato fermato in via Emilia. dalla verifica della banca dati è risultato che avrebbe dovuto essere in casa. Per lui è così scattata la denuncia. (ANSA).