Carige:in Borsa chiude (-11%) a 0,793,si porta a livello opa

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Carige chiude in Borsa in forte calo (-11,25) a 0,793 euro, e si allinea al prezzo dell'opa, pari a 0,80 euro per azione, che sarà lanciata da Bper (+0,73% a 1,93 euro) per la quota del 20% della banca ligure. La flessione arriva all'indomani della decisione del Fitd di concedere a Bper un periodo di esclusiva per l'acquisizione della quota dell'80% di Carige. Nei giorni scorsi prezzo delle azioni della banca di Genova aveva registrato una impennata con gli investitori che scommettevano su un rilancio del prezzo dell'opa.

A Piazza Affari in rialzo Unipol (+0,66% a 4,89 euro), primo azionista della banca modenese e socio con una quota del 9,5% della Popolare di Sondrio (+2,73% a 3,84 euro). Al mercato piace l'idea del terzo polo e scommette sulla banca valtellinese come possibile prossima preda. (ANSA).