Carige: Montani (Bper); ora due diligence, spero tempi brevi

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Credo che dobbiamo commentare con soddisfazione e legittimo orgoglio la decisione con cui il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha recentemente deliberato la concessione a Bper Banca di un periodo di esclusiva per la potenziale acquisizione della partecipazione di controllo in Carige". Lo afferma Piero Luigi Montani, amministratore delegato di BPER Banca, aggiungendo che "in questi giorni si apre, con la necessaria attività di due diligence, un percorso impegnativo di cui auspico la conclusione in tempi brevi e con pieno successo".