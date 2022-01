Porti: Spezia; nuovo record ferroviario, +12% teu su ferro

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Nuovo record per il trasporto ferroviario container nel porto di La Spezia, che registrando un incremento del 12% dei teu spostati a mezzo ferrovia, nel 2021 ha movimentato 8.500 treni e 125 mila carri, confermandosi tra i primi 10 porti in Europa. "L'incremento dei treni di oltre l'11% rispetto al 2020 e del 6,6% rispetto al 2019, premia la politica green che stiamo attuando, il lavoro di squadra che si sta consolidando nel porto e il continuo dialogo con il territorio" ha detto il presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva.

"Questi numeri - prosegue - avvalorano ulteriormente il recente inserimento della piattaforma intermodale di Santo Stefano di Magra nella proposta di revisione delle reti Ten-T da parte della Commissione UE, che è funzionale al nostro sistema portuale e al lancio della nostra Zona Logistica Semplificata.

Nella programmazione che abbiamo delineato nel Pot 2022-2024, l'intermodalità è uno dei punti cardine che stiamo promuovendo grazie alla collaborazione di tutti, assegnando alla AdSP il ruolo di supportare con ogni mezzo tutti gli sforzi tendenti a coniugare la digitalizzazione con la sostenibilità economica, sociale e ambientale di tutte le attività portuali. Quest'anno - si legge nella nota - siamo impegnati a digitalizzare alcuni processi ferroviari, che aggiungeranno ulteriore efficienza alle operazioni, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto su ferro, e incrementeranno la competitività di sistema dei nostri porti, La Spezia e Marina di Carrara.. Il nostro nuovo record conferma che il binomio mare-ferro è condizione imprescindibile per realizzare lo sviluppo green del porto. Andiamo avanti ancora più convinti sullo sviluppo di Santo Stefano Magra, a beneficio di tutta l'economia del territorio". (ANSA).