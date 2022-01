Entrano ladri in casa mentre dorme, indaga la polizia

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Si è addormentato nel pomeriggio e al suo risveglio, subito dopo le dieci di sera, ha trovato la casa a soqquadro, "visitata" dai ladri. E' successo ieri in via Inferiore Fagaglia, a Pra'. Sulla vicenda indaga la polizia.

L'uomo, 61 anni, ha chiamato le volanti. Secondo quanto raccontato si sarebbe andato a coricare verso le 17. Soffrendo di problemi di udito non ha sentito rumori. I ladri, che hanno portato via 500 euro e alcuni gioielli, sarebbero entrati dalla finestra del bagno, che si affaccia sul cortile, e avrebbero agito indisturbati. (ANSA).