Covid: Liguria, aumentano ospedalizzati ma calano Intensive

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Sono 2.204 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.263 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 6.277 tamponi antigenici rapidi. Regione Liguria precisa che, considerata l'ordinanza del governatore 1/2022, che in aggiunta alla positività al test molecolare, tiene conto anche di quella confermata con test antigenico rapido a far data dal 20/12/2021 (retroattività 21 giorni), sono stati recuperati retroattivamente tali dati. L'incremento totale dal 20 dicembre di casi positivi (compresi guariti e deceduti) è quindi di 17.858. Balzo in avanti degli ospedalizzati (ieri erano in lieve calo) che sono 740, 39 in più rispetto a ieri. Calano i numeri dei pazienti in Intensiva: sono 43 (ieri 46), 35 dei quali non vaccinati. Cinque i decessi segnalati: si tratta di tre uomini di età compresa tra i 76 e gli 84 anni e due donne di 97 e 95 anni.

Calano per la prima volta le persone in isolamento domiciliare: a oggi sono 15.823, 288 in meno rispetto a ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 11.591.

Le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore sono state 7.743. Le dosi booster somministrate a oggi 544.982.

