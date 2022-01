Covid: Genova, bus regolari. Amt, nessun disservizio

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Situazione regolare stamani sui bus di Amt che ha compensato le assenze del personale per malattia e quarantena coprendo i turni con lo straordinario. Non si sono dunque verificati disservizi alla ripresa di scuole e lavoro dopo il periodo natalizio. L'azienda di trasporto urbano, che monitora quotidianamente il personale, ieri aveva 141 persone a casa tra Covid-positivi e quarantene. Di questi 100 autisti, 84 impegnati sulle tratte urbane e 16 sulle tratte provinciali, sono risultati Covid-positivi e quindi sono esentati dal servizio.

Per quanto riguarda le ferrovie, Trenitalia informa che, a causa della riprogrammazione dovuta alle assenze di personale per Covid e quarantene, sono stati soppressi 46 treni regionali, tutti sostituiti con autobus. Da domani a venerdì i treni soppressi saranno 45 (ANSA).