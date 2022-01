Ciclista muore dopo scontro con tir a Bolzaneto

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Incidente mortale nel primo pomeriggio in via Ponte divisione Cuneense, a Bolzaneto. Un ciclista di circa 40 anni è stato travolto da un tir per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in mano alla sezione infortunistica della polizia locale.

