D'Aversa, col Napoli andiamo oltre difficoltà

"Non possiamo farci abbattere dalle difficoltà, ma dobbiamo essere bravi a ragionare e andare oltre". Il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa suona la carica in vista della trasferta di domani a Napoli. È ancora fresca la ferita della sconfitta interna col Cagliari ma il mister ai canali ufficiali del club chiede una reazione forte: " Affrontiamo una squadra come il Napoli che in quelle stesse difficoltà ha ottenuto un risultato importante in casa della Juventus. Questo sta a significare che la differenza è nel modo in cui si interpretano le cose: guai, quindi, a partire remissivi o già battuti. Diamo qualcosa in più, trasformando le difficoltà in energie positive". La buona notizia è il ritorno di Augello tornato negativo dopo il Covid che si riprenderà la fascia sinistra difensiva mente al centro del reparto non ci saranno Colley (impegnato in Coppa d'Africa col Gambia) e l'infortunato Yoshida: al loro posto Chabot e Dragusin. Il mister doriano non vuole alibi e lo dice chiaramente: "Non bisogna piangersi addosso, ma ragionare su come fare un risultato positivo. Servirà una prestazione importante. Con il Cagliari è sfuggito un match ball e dobbiamo essere bravi ad andarci a prendere qualcosa proprio in una partita difficile come quella di Napoli. Covid, rinvii e calciomercato aperto? Non è facile tenere i giocatori focalizzati, ma quello che è importante è che ci sia uniformità da parte di chi deve prendere le decisioni, altrimenti il campionato rischia di essere falsato".