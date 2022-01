Covid: Liguria, aumentano ancora ricoveri e nuovi positivi

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - Aumentano ancora gli ospedalizzati in Liguria che oggi sono 706, 22 più di ieri, di cui 43 in terapia intensiva (3 più di ieri). Di questi ultimi 32 sono non vaccinati. Il maggior numero di nuovi ricoveri si registra al Policlinico S.Martino (18). Al Pediatrico Gaslini sono ricoverati 28 bambini (4 più di ieri) , uno dei quali è in Intensiva. E prosegue l'incremento dei nuovi positivi: sono 2.423 in più rispetto a ieri a fronte di un numero eccezionale di tamponi e test antigenici (8.335 tamponi molecolari e 19.676 test antigenici rapidi, pari a oltre 28 mila test nelle 24 ore).

Il maggior numero di nuovi positivi si riscontra a Genova (964), Imperia (485), La Spezia (378), Tigullio (309) e Savona (269). 18 nuovi positivi non sono residenti in Liguria. Oltre 27.500 persone sono a casa, in isolamento domiciliare o in sorveglianza attiva. I decessi segnalati sono 9 e sono avvenuti tra il 1^ e il 7 gennaio. Si tratta di pazienti di età compresa tra i 93 e gli 80 anni.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 15.460 dosi di vaccino. A oggi, le dosi booster somministrate sono 533.625.

