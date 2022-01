Anziano passa notte e giornata incastrato in auto in burrone

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - È rimasto incastrato nella sua auto per una notte e un giorno intero dopo essere finito in una scarpata nella zona dell'Abbazia di sant'Andrea a Bordone, nel comune di Borzonasca. I vigili del fuoco hanno recuperato l'anziano automobilista nel tardo pomeriggio. I pompieri hanno prima messo in sicurezza l'auto con un verricello e poi hanno estratto il ferito dalle lamiere. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Lavagna. (ANSA).