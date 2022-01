Covid: Liguria,37 ricoverati in più, ma calano terapie intensive

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - Continuano a crescere i malati covid che finiscono in ospedale. In liguria, nelle ultime 24 ore, ci sono 37 degenti in più rispetto a ieri. Il numero totale dei ricoverati sale a 684. Tra questi 40 sono in terapia intensiva (28 non sono vaccinati), 4 meno di ieri. Aumentano però i pazienti in etaà pediatrica ricoverati al Gaslini: sono 24 (uno in terapia intensiva), 6 in più. Aumento significativo di ricoveri anche negli ospedlai del Ponente con 7 malati in più nell'Imperiese (147, di cui 7 in intensiva), e 8 nel Savonese (115 e12).

Ci sono stati sei decessi, tra questi un uomo di 53 anni all'ospedale di Sanremo. Il totale dei morti da inizio pandemia sale a 4650. I guariti sono 973.

I nuovi positivi sono 1946, emersi da 5754 tamponi molecolari e 5335 test rapidi. Il tasso di positività è del 17,54%, mentre a livello nazionale è del 22%. I nuovi contagiati sono 529 nell'area di genova, 583 nel Savonese, 413 nello Spezzino, 245 nel Tigullio, 172 nell'Imperiese e 4 non sono residenti in regione. Attualmente i positivi in regione sono 25.166, 967 in più.

A casa tra malattia e quarantena ci sono 26721 persone: 15049 sono in isolamento domiciliare, 251 più di ieri, e 11672 sono in sorveglianza attiva, erano 11133.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 7760 vaccinazioni: 636 sono prime dosi, 863 seconde dosi, 6261 sono terze dosi. (ANSA).