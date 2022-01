Covid: in Liguria per malattia e fine quarantena test rapidi

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - In Liguria saranno validi anche i test rapidi per certificare la positività al covid e la guarigione, senza dover ricorrere al tampone molecolare. Il presidente Giovanni Toti ha firmato un'ordinanza che entrerà in vigore da lunedì 10 e da quel giorno avrà retroattività fino a 21 giorni prima. L'ordinanza stabilisce che deve comunque essere rispettata sempre la regola dell'assenza totale di sintomi nei tre giorni precedenti. Nel testo si prevede l'autorizzazione a uscire da casa adottando tutte le precauzioni necessarie (utilizzo di un mezzo proprio, uso della mascherina Ffp2, rigoroso rispetto del distanziamento). Saranno validi i test rapidi fatti nelle sedi Asl, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle farmacie, dai laboratori privati e dagli erogatori accreditati. Per il certificato verde sarà necessario il certificato di guarigione del medico curante.

Per gli ospedalizzati è prevista la necessità un test molecolare per accertarne la positività. Per certificare l'uscita dall'isolamento dei soggetti positivi, il giorno successivo la scadenza dei termini di legge il test antigenico rapido potrà essere effettuato presso il medico di medicina generale, il pediatra, i laboratori privati e gli erogatori accreditati.

"Con questa ordinanza - spiega Toti - il test antigenico rapido assume la valenza di test definitivo, senza necessità di un successivo tampone molecolare. L'obiettivo è continuare a garantire il monitoraggio e il tracciamento ma evitare al contempo disagi per i cittadini e snellire le procedure fino ad oggi in carico alle Asl. Si tratta di una modalità già attuata in altre regioni" (ANSA).