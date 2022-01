Covid: in Liguria 421 sanitari positivi

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - Sono 421 i sanitari positivi in Liguria, secondo i dati raccolti da Alisa. Sono medici, infermieri e operatori socio sanitari. Numeri che sono tenuti sotto controllo dai dirigenti del sistema sanitario pubblico per capire se sarà necessario, in alcuni casi, rimodulare il servizio anche perché ai positivi si aggiungono i sospesi perché non vaccinati: complessivamente sono 371.

Nell'Asl1 imperiese i positivi sono 22 (di cui un amministrativo) e 65 i sospesi.

Nell'Asl2 savonese i positivi sono 46 positivi (6 amministrativi) e 89 i sospesi.

In Asl3 genovese: 46 positivi (2 amministrativi) e 45 sospesi.

Nella Asl4 di Chiavari contagiati sono 40 (5 amministrativi) e 22 i sospesi.

Nella Asl5 spezzina 44 positivi (4 amministrativi) e 37 sospesi.

Al policlinico San Martino: 133 positivi e 75 sospesi.

All'ospedale Galliera: 34 sanitari positivi e 21 sospesi Al pediatrico Gaslini sono 76 positivi (2 amministrativi) e 17 i sospesi (ANSA).