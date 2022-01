Covid: Ansaldi, incidenza sopra 1000 casi su 100 mila abitanti

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - "Abbiamo osservato un incremento di incidenza anche in questa settimana che ha superato i 1000 casi ogni 100.000 abitanti. L'incidenza è omogena nelle quattro province liguri". Lo afferma Filippo Ansaldi, direttore generale Alisa . "Il driver dell'epidemia continua a essere quella delle fasce più giovani, in particolare 6-12 anni e 13-19 anni che hanno un tasso di incidenza 5 volte superiori di quella degli over 65", spiega.

Riguardo alla permanenza in zona gialla, Ansaldi sottolinea che "il dato sulla pressione ospedaliera sulle terapie intensive è del 19% dei posti letto attivi o attivabili occupato, un punto sotto la soglia critica per il passaggio in arancione, mentre per la media intensità è pari al 34%, 4 punti sopra la soglia critica". Sono tre gli indicatori da osservare per il passaggio di colore che avviene quando tutti sono sopra soglia: incidenza (sopra 150 casi per 100 mila abitanti), 30% dei posti letto occupati in media intensità di cura, e 20% in terapia intensiva.

"Essendo quest'ultimo sotto soglia il quadro di rischio resta giallo", dice Ansaldi. (ANSA).