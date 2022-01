Covid: al Gaslini da lunedì vaccini per bimbi da 5 a 11 anni

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - Al via da lunedì le vaccinazioni per i bambini della fascia di età tra i 5 e gli 11 anni anche al Gaslini. L'istituto pediatrico, che vaccinava i piccoli allergici o ultra fragili, ha così aperto anche alle fasce non a rischio per aumentare l'offerta vaccinale. La vaccinazione avrà luogo nel tendone Covid di piazzale Tolentino, la struttura posizionata nel piazzale tra l'entrata del padiglione 20 "Ospedale di Giorno" e l'uscita nord dell'ospedale, dal lunedì al venerdì dalle 8.50 alle 18.20 per 58 posti al giorno. Le prenotazioni sono attive sui canali già in uso: online su prenotovaccino.regione.liguria.it; presso gli sportelli Cup di Asl e Aziende ospedaliere; farmacie che effettuano il servizio Cup o al numero verde 800 938 818. "Questa iniziativa - si legge in una nota - si colloca nel quadro delle attività di supporto alla campagna vaccinale per la popolazione pediatrica, che vede il Gaslini supportare anche l'hub vaccinale di Villa Bombrini dell'ASL3, con il proprio personale medico, oltre che gestire il call center regionale per le necessità informative delle famiglie". (ANSA).