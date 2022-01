Caprari show , lo Spezia è battutoSpezia-Verona 1-2

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 GEN - Il Verona è più forte anche del Covid e, nonostante le tante assenze determinate da contagi e contatti, va a vincere al 'Picco' contro lo Spezia, grazie a una doppietta di Caprari. Di Erlic il gol dei liguri. Le reti tutte nella ripresa, al 14 e 25' per gli ospiti, al 40' il gol della bandiera spezzino. Per la squadra di Thiago Motta un passo indietro preoccupante dopo il successo sul Napoli. Senza i centravanti Nzola e Manaj fermati dal covid, Motta si affida ai lanci lunghi sul piccolo Agudelo, ma non funziona. Il Verona ha approfittato di alcuni errori a centrocampo dello Spezia per avviare le azioni da gol