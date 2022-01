Trovata ad Acqui Terme 13enne allontanatasi da Taggia

E' stata trovata dai carabinieri ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria la 13enne di Taggia (Imperia) che si era allontanata da casa lunedì scorso. Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire la vicenda e risalire ai motivi della fuga. A quanto si apprende la giovane, che sta bene, sarebbe stata ospitata da un ragazzo. I militari stanno raccogliendo diverse testimonianze. (ANSA).