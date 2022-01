Saldi: avvio lento per pioggia ma ci sono buone aspettative

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Partenza soft, complice la giornata di pioggia per i saldi di fine stagione che in questa prima giornata hanno visto qualche affollamento, nel pomeriggio, nei centri commerciali. Un avvio che, pur se rallentato, non frena una tendenza all'ottimismo che deriva dal buon andamento della stagione invernale. "In questo momento abbiamo visto un po' meno gente in giro - spiega Francesca Recine, presidente Fismo Confesercenti Liguria e vice presidente nazionale - ma i saldi, quest'anno, iniziano all'interno di un ponte lungo, con molte persone che sono ancora fuori città e ci aspettiamo un maggiore afflusso a partire dal prossimo fine settimana. Nell'ultimo trimestre, infatti, ci sono stati segnali particolarmente incoraggianti, abbiamo avuto un natale molto vivace, e ci aspettiamo che continui questo trend". La tendenza, infatti, è di un aumento degli acquisti rispetto al 2021 e anche i dati nazionali, elaborati dall'Ufficio Studi di Confcommercio, stimano un incremento del budget di spesa complessivo fissato a 275 euro, contro i 254 dell'anno scorso. «Questi primi giorni non preoccupano - spiega Manuela Carena, vice presidente genovese di Federmoda Confcommercio - e aspettiamo la fine di questo week end lungo per tirare le prime somme. Questa stagione invernale, comunque, è stata buona, con una discreta ripresa rispetto allo scorso anno, anche se ancora lontana dai livelli pre Covid». Una tendenza che ha convinto molti esercenti a scommettere anche sulle aperture estive, molte infatti le vetrine che saranno aperte anche domani e domenica, così come è stata buona la risposta nei centri commerciali. Tante le persone che già oggi hanno affollato la Fiumara e i centri di Coop Liguria a Genova: L'Aquilone, Bisagno, Mirto, Europa. "In primo piano il settore dell'abbigliamento, che traina tradizionalmente gli acquisti - hanno spiegato in una nota - ma forte l'interesse dei consumatori anche per le altre merceologie. Tra le più gettonate: profumeria, ottica e articoli per la casa". (ANSA).