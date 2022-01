Maltempo: venti fino a 150 km/h e temperature in picchiata

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Vento fino a 150 chilometri orari e temperature in picchiata a partire da oggi in Liguria. L'Arpal, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, ha emesso un avviso di vento forte su Genova e l'entroterra.

In particolare oggi si segnalano venti da Nord in rinforzo fino a 70-80km/h sui bacini marittimi di Centro e Ponente, 60-70km/h sui bacini marittimi e padani di Levante e Ponente.

Sempre per oggi previste piogge e bassa probabilità di temporali forti su centro-levante, in esaurimento dal pomeriggio. Domani ancora vento con raffiche ancora superiori a 100 km/h e calo termico con disagio da freddo, che si accentuerà nella giornata di venerdì. (ANSA).