Il galeone del film Pirati perde pezzi, intervengono pompieri

Perde pezzi il Galeone del film Pirati di Roman Polanski ormeggiato al porto antico di Genova.

Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti perché alcune parti della prua sono cadute in acqua e sulla ringhiera della passeggiata, senza ferire nessuno. I pompieri hanno usato l'autoscala per verificare la stabilità di altri pezzi dell'imbarcazione. Il veliero venne costruito nel 1986 per essere usato nel film. Adesso è diventato una attrazione per turisti. Negli anni scorsi i pompieri sono intervenuti altre volte per un incendio e per altre cadute di materiale.

"Non è successo nulla di grave, è solo caduto un pezzo di legno marcio in acqua". E' quanto riferisce il comandante del Galeone, l'imbarcazione attrazione per turisti, ormeggiata al porto antico di Genova dopo l'intervento di ieri sera dei vigili del fuoco per il distacco di alcuni pezzi. ll vascello Neptune resta dunque aperto al pubblico. Nel 2011 era stato usato anche nella miniserie televisiva Neverland - La vera storia di Peter Pan di Nick Willing.