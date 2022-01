Extracomunitari bloccano scippatore e lo fanno arrestare

(ANSA) - SAVONA, 05 GEN - Un gruppo di giovani extracomunitari ha bloccato e fatto arrestare uno scippatore che aveva rubato la borsa a una donna. E' accaduto ieri sera a Savona in piazza del Popolo, nel centro della città. L'uomo, un 43enne italiano, è accusato di furto con strappo ed evasione in quanto si trovava agli arresti domiciliari. Gli extracomunitari, che avevano notato la scena, lo hanno bloccato mentre tentava di fuggire e poi lo hanno consegnato ai poliziotti. All'arrivo delle volanti, lo scippatore ha reagito con violenza all'arresto, dando in escandescenza, colpendo gli agenti e i mezzi di servizio. Sul posto sono intervenute due pattuglie della squadra volanti della polizia, la polizia locale e i militi della Croce Bianca. (ANSA).