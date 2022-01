Covid: Toti, potenziamo call center e hub per tamponi

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - "Nelle prossime ore saranno potenziate con ulteriori operatori le linee dei call center e si procederà anche con un aumento dell'offerta per le vaccinazioni pediatriche per mettere al sicuro anche i più piccoli. La prossima settimana inoltre prevediamo di poter attivare nell'area genovese nuovi centri drive e walk through per garantire un maggiore offerta di test antigienici rapidi". Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti in merito alle difficoltà registrate nell'attività di tracciamento dei positivi e dei lori contatti, difficoltà "identiche in tutte le regioni", sottolinea Toti.

"Da venerdì, entrerà in vigore una ordinanza che permetterà di gestire i pazienti covid con test antigienici senza bisogno della conferma con i tamponi molecolari", annuncia il governatore. "La nuova ordinanza consentirà di semplificare il lavoro dei nostri operatori e di recuperare i ritardi che possono essersi verificati sul territorio. Comprendiamo il disagio di chi è a casa, in attesa del tampone per certificare la positività al Covid o la guarigione: stiamo chiedendo un ulteriore sforzo ai nostri sanitari che, non possiamo mai dimenticarlo, sono già impegnati senza sosta". (ANSA).