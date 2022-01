Covid: Cassano ricoverato a Genova, vaccinato con due dosi

Antonio Cassano è ricoverato per covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. L'ex azzurro è stato ricoverato il 2 gennaio dopo essere rimasto a casa alcuni giorni con i sintomi covid.

Cassano è vaccinato con due dosi. Le sue condizioni sono subito migliorate e "domani tornerà a casa", dice all'ANSA il direttore generale del San Martino Salvatore Giuffrida. "Quando è arrivato aveva una saturazione a 95". Cassano dopo aver consultato il medico curante ha chiamato l'ospedale. "E' andato direttamente nel reparto di malattie infettive e preso in carico dal professor Matteo Bassetti. E' arrivato - spiega il direttore Giuffrida - attraverso il protocollo fast track, firmato con i medici di medicina generale che segnalano casi quasi certi di covid evitando al malato di passare dal pronto soccorso snellendo il percorso e alleggerendo i pronto soccorso". Cassano è stato curato con l'antivirale Remdesivir.

Mi sono preso un bello spavento

"Mi sono preso un bello spavento, ma è andata bene. Sono contento di poter tornare a casa". Sono le parole pronunciate da Antonio Cassano e riferite dal professore Matteo Bassetti che lo ha curato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Lui ha fatto 2 dosi di vaccino - sottolinea Bassetti - e quindi non ha avuto una polmonite bilaterale interstiziale. Cassano si è sentito poco bene e si è molto preoccupato. Ma in un paio di giorni si è risolto tutto. Ovviamente la presa in carico diretta non è uno scrupolo che abbiamo per i vip. Da quando c'è il fast track abbiamo preso in carico oltre 1000 persone".