Ragazza di 13 anni scomparsa da ieri da Taggia

(ANSA) - TAGGIA, 04 GEN - Una ragazzina di 13 anni, Carlotta Mittemperger, è scomparsa da ieri mattina da Taggia. La giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe uscita da casa dopo che la mamma, Simona Pisciotta, è andata al lavoro e da allora si sono perse le sue tracce. Sconosciuti al momento i motivi dell'allontanamento. "Sono preoccupata, voglio che torni al più presto - è l'appello della sorella Noemi - non può dormire e stare da sola in giro a quell'età".

La ragazza è alta 1 metro e 65, ha capelli lunghi, lisci, castani, occhi castani, è di corporatura media. Al momento della scomparsa indossava un piumino bianco e nero e scarpe da ginnastica di marca Puma, come riferisce la madre che ha anche diffuso una foto della figlia.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sanremo. Chiunque avesse informazioni può rivolgersi al numero 112. (ANSA).