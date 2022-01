Befana dei tassisti porta doni a piccoli pazienti Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - Una delegazione di tassisti genovesi ha portato stamani all'Ospedale pediatrico Giannina Gaslini i doni della Befana destinati ai piccoli in cura. Nello 'Spazio Famiglia' del Padiglione 8, la delegazione di tassisti genovesi ha incontrato il personale del Centro Accoglienza Bambino e famiglia dell'Istituto Gaslini che ha accolto la donazione e raccontato l'attività di sostegno svolta a favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

"Nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid19 - hanno detto i tassisti -, non abbiamo potuto incontrare di persona i bambini, ma speriamo di poter dare comunque un piccolo contributo e portare loro un sorriso, che li raggiunga anche nei centri di ospitalità nei quali vengono accolti durante il periodo di cura". (ANSA).