Sulle autostrade liguri 1496 incidenti nel 2021, 467 in più

(ANSA) - GENOVA, 03 GEN - Più incidenti mortali e con feriti lungo le autostrade liguri nel 2021. E' quanto emerge dal bilancio annuale della polizia stradale della Liguria. In particolare sono stati 1.496 gli incidenti, rispetto ai 1.029 del 2020, di cui tre mortali rispetto ai due del periodo precedente. In aumento anche gli incidenti con feriti che passano da 221 con 283 feriti a 385 con 552 persone ferite. Nell'anno appena trascorso sono state contestate 7661 infrazioni su 31.438 controlli effettuati. Sono state 442 le multe per eccesso di velocità, 214 le patenti e 430 le carte di circolazione ritirate. I punti decurtati ammontano a 13.255.

Le pattuglie hanno sanzionato 117 persone per guida in stato di ebbrezza su 750 controllati, mentre sono sette le persone denunciate per guida sotto effetto di droga.

Sono stati controllati 61 mezzi pesanti e accertate 53 infrazioni. E, ancora, la sezione investigativa ha arrestato 18 persone e ne ha denunciate 220. Sequestrati oltre102 chili di droga (quasi cinque chili nell'anno precedente). Infine sono stati sequestrati 74 veicoli. Due le tratte controllate dalla polizia stradale con i tutor. (ANSA).