Pnrr: a 11 comuni liguri 102 mln per rigenerazione urbana

Sono 11 i comuni liguri che riceveranno oltre 102 milioni di euro per investimenti in progetti di rigenerazione urbana per ridurre il degrado sociale e migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

In particolare, per gli anni 2021-2026 riceveranno i contributi in questione, confluiti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), i 42 progetti presentati dai comuni di Albenga, Chiavari, Genova, Imperia, La Spezia, Rapallo, Sanremo, Sarzana, Savona, Sestri Levante e Ventimiglia. Alla provincia di Imperia andranno 35 milioni di euro che finanzieranno gli 11 progetti di Imperia, due di Sanremo e uno di Ventimiglia. La provincia di Savona riceverà oltre 20 milioni (quattro progetti Savona e uno di Albenga).

Oltre 12 milioni andranno alla provincia della Spezia: quattro progetti a La Spezia e uno a Sarzana. Infine oltre 34 milioni sono destinati alla Città metropolitana di Genova con 10 progetti per Genova, uno a Chiavari, tre a Rapallo e quattro a Sestri Levante.

"È con viva soddisfazione che registriamo un altro successo del Pnrr in Liguria - ha detto il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai -. I nostri Comuni raccolgono il frutto del loro buon lavoro e ora svilupperanno sul territorio i progetti finanziati. Il percorso del Pnrr è ancora lungo e faticoso, le prossime sfide per il nostro territorio riguarderanno i borghi e il sociale". I fondi serviranno per la manutenzione e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie già esistenti per finalità di interesse pubblico, per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale e per la mobilità sostenibile.

