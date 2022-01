Pnrr: 5 milioni di euro per recupero vecchia scuola Sarzana

(ANSA) - SARZANA, 03 GEN - La vecchia scuola XXI Luglio di Sarzana, chiusa da 15 anni, diventerà un centro polifunzionale grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Comune di Sarzana ha ottenuto un finanziamento di 5 mln per il restauro di una prima parte dell'edificio, corrispondente al primo lotto, grazie al bando relativo ai fondi per la rigenerazione urbana dei Ministeri delle Infrastrutture, Economia e Finanza e Interno. La struttura, in pieno centro, era stata chiusa per problemi strutturali e da tempo rappresenta un simbolo di abbandono a Sarzana. Ora l'edificio potrà essere messo in sicurezza e recuperato. Il progetto di intervento complessivo, secondo il progetto di fattibilità tecnica economica, vale 12,5 milioni di euro, suddiviso in 3 lotti. Il Comune entro il 2022 affiderà l'incarico per la progettazione esecutiva.

"L'edificio del XXI luglio appartiene alla memoria storica e al patrimonio identitario di ogni sarzanese - ha detto il sindaco cristina Ponzanelli -. Abbiamo deciso sin da subito che non potesse essere lasciato all'abbandono, al degrado e alla malinconia". I tempi sono dettati dal bando del Pnrr. Entro il 30 settembre 2023 l'affidamento dei lavori ed entro il 31 marzo 2024 la realizzazione di almeno una percentuale pari al 30% delle opere. I avori dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026. (ANSA).