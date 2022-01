Covid: in Liguria boom di ricoveri e 5 morti

Boom di ricoveri per covid in Liguria nelle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati sono 578, 21 in più di ieri. Tra i malati 46 sono in terapia intensiva (33 non sono vaccinati), erano 47. L'impennata dei ricoveri riguarda soprattutto il ponente: 11 sono gli ospedalizzati in più nel Savonese (107, di cui 15 in intensiva) e 7 nell'Imperiese (134 e 8). Ci sono stati anche cinque decessi, 4 uomini e una donna, di età compresa tra 74 e 95 anni. I decessi sono stati registrati dal 31 dicembre a ieri e sono avvenuti tre all'ospedale di Sanremo, uno a quello di Sarzana e uno a Sestri Levante. Il totale dei morti da inizio pandemia in Liguria sale a 4596.

I nuovi positivi sono 815 a fronte di 3298 tamponi molecolari e 4729 tamponi antigenici, numeri nettamente inferiori rispetto a quelli di fine anno quando i test oscillavano tra 24 e 25 mila con il record fissato nel giorno di San Silvestro con 25259. il tasso di positività è del 10,15%. Torna ad essere l'Imperiese la zona con il più alto numero di positivi in un giorno, 224, gli altri nuovi casi sono stati registrati 219 nello Spezzino, 174 nel Savonese, 148 nell'area di genova, 50 nel Tigullio. Il totale dei positivi attualmente in Liguria è 20142 con le province di Imperia, Savona e La Spezia quasi allineate: 3633, 3406, 3575 e quella di Genova che sfiora i 9000. I guariti sono 400. Sono 13.196 le persone in isolamento domiciliare, 106 meno di ieri; e 10986 sono in sorveglianza attiva, erano 11156. Nelle ultime 24 ore sono state 944 le vaccinazioni (ANSA).