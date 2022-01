Nei primi 9 mesi 2021 boom imprese artigiane in Liguria

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Tornano a crescere le imprese artigiane anche in Liguria: è quanto emerge dall'analisi Movimprese a livello nazionale, condotta da Unioncamere e InfoCamere, sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di commercio. Tra gennaio e settembre il bilancio tra iscrizioni e cessazioni di attività del comparto si è attestato a quasi 359 imprese in più nella nostra regione, pari ad un tasso di crescita dello 0,83% rispetto allo stesso periodo del 2020, il dato ligure è superiore alla media italiana che si attesta allo 0,67%. Al 30 settembre 2021 sono complessivamente 43621 le imprese artigiane registrate in Liguria: nei primi nove mesi dello scorso anno le iscrizioni sono state 2302 mentre le cancellazioni 1943 per un saldo positivo di 359 imprese in più.

(ANSA).