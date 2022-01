Maschietto primo a nascere in Liguria alle 2 del mattino

(ANSA) - GENOVA, 01 GEN - Si chiama Edoardo il primo nato in Liguria. La nascita è arrivata poco dopo le 2 di questa mattina all'ospedale Galliera di Genova. Lo rende noto il governatore e assessore alla sanità Giovanni Toti che commenta su Facebook: "Auguri alla sua famiglia e un caloroso benvenuto a lui e a tutti i nuovi liguri venuti al mondo in queste ore" L'ultimo a nascere ne 2021 è stato un bimbo: la nascita si è verificata al San Martino alle 23:58. Poco prima, a Chiavari, una donna ha dato alla luce una bambina che aveva una gran fretta di nascere. La mamma è stata 'assistita' per telefono dal 118. (ANSA).