Capodanno: due 15enni in coma etilico al San Martino Genova

(ANSA) - GENOVA, 01 GEN - Sono state una decina le persone finite al Pronto soccorso del Policlinico San Martino per ubriachezza: di questi due ragazzini di 15 anni sono stati ricoverati in coma etilico. Un uomo è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato e intubato, per assunzione di alcol e psicofarmaci. Cinque i feriti: uno per un petardo, tre per traumi e due per un'aggressione. (ANSA).